Conmebol definió al árbitro para el duelo entre O'Higgins y Boca Juniors

Futbol, Millonarios vs O’Higgins Fecha 6, Conmebol Sudamericana 2026 El equipo de O’Higgins durante el partido de Conmebol Sudamericana Grupo C contra Millonarios disputado en el Estadio Nemesio Camacho El Campin en Bogota, Colombia. 26/5/2026 Leonardo - LEONARDO CASTANEDA/VIZZORIMAGE/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jul. (ATON) -

El organismo con sede en Luque decidió quién será el réferi encargado de impartir justicia en el partido de ida por los playoffs de Copa Sudamericana.

A una semana de que arranque la serie de playoffs de Copa Sudamericana, Conmebol anunció al árbitro para el partido de ida entre Boca Juniors y O'Higgins, programado para el jueves 23 a las 20:30 horas en La Bombonera.

El designado para esta ocasión fue el réferi uruguayo Andrés Matonte, quien ya le dirigió al Capo de Provincia en la presente temporada, en lo que fue su victoria sobre Deportes Tolima por la tercera ronda de la Copa Libertadores.

El colegiado estará acompañado por sus compatriotas Martín Soppi y Horacio Ferreiro como jueces de línea, mientras que el también charrúa José Burgos será el cuarto árbitro.

Además, en la cabina de videoarbitraje estarán otros coterráneos de Matonte: Christian Ferreyra en calidad de VAR y Richard Trinidad cumpliendo funciones de AVAR.

Consignar que la vuelta se disputará una semana después en el estadio Codelco El Teniente. Además, cabe recordar que el ganador de la serie se verá las caras con Recoleta FC de Paraguay en octavos de final.