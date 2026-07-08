Conmebol envió carta para justificar cambio de sede en la Copa Intercontinental

Futbol, Santiago Wanderers, Campeon Copa de Libertadores Sub 20 El equipo de Santiago Wanderers reacciona durante las celebraciones de Campeon Copa de Libertadores Sub 20 en el Estadio Elias Figueroa, de la comuna de Valparaiso, Chile. 24/03/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jul. (ATON) -

El ente rector del fútbol sudamericano explicó a la ANFP por qué el encuentro entre Santiago Wanderers y Real Madrid fue movido para España, cuando todas las ediciones anteriores se habían disputado en el continente americano.

Tras conocerse que la Copa Intercontinental sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se llevaría a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, casa del cuadro español, se dio a conocer que Conmebol envió una carta a la ANFP para explicar los motivos de esta polémica decisión.

Es que más allá del deseo del elenco porteño y las autoridades chilenas de que el encuentro se desarrollara en suelo nacional, lo cierto es que en sus cuatro ediciones anteriores se había disputado en el continente americano.

Sin embargo, de acuerdo al escrito publico por radio ADN, desde el ente rector del fútbol sudamericano argumentaron que "esta quinta edición representaba una valiosa oportunidad para que, por primera vez, el certamen se celebrara en territorio europeo".

"Un criterio de reciprocidad que fortalece esta alianza institucional y refleja el compromiso compartido de brindar igualdad de oportunidades para ambas Confederaciones", sumaron en la misiva.

Por último, Conmebol valoró el interés mostrado por la ANFP de "asumir la organización de este importante encuentro, aspectos que fueron debidamente considerados durante el proceso de evaluación".