Conmebol inició consulta a las federaciones miembro por proyecto de la FIFA

Santiago 26 de abril 2017 67 Congreso Ordinario organizado por la Confederacion Sudamericana de Futbol CONMEBOL. Ramon Monroy/Photosport - RAMON MONROY/PHOTOSPORT

Santiago 1 Ago. (ATON) -

El ente rector del fútbol sudamericano busca fijar una postura conjunta ante la propuesta que abriría una competiciones como la Copa del Mundo a recibir inversión de privados.

En horas de esta tarde, la Conmebol informó que inició un proceso de consulta entre sus federaciones miembro -incluida Chile- para fijar una postura ante el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), el cual es liderado por el mandamás del fútbol planetario Gianni Infantino.

La idea del dirigente suizo sería abrir competiciones como las Copas del Mundo a la explotación comercial por parte de privados, propuesta que ha generado controversia y se encontró con la firme negativa de FIFA y Concacaf.

El ente rector del balompié sudamericano, en tanto, emitió hoy un comunicado que bajo el lema "primero está el fútbol", defiende "sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo".

"Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia", agregaron en el escrito.

Asimismo, anunciaron que se "inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige".

Además, indicaron que desde el organismo con sede en Luque, Paraguay, solicitaron a FIFA información adicional y aclaraciones con respecto a "distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.

Para cerrar, subrayaron que la entidad presidida por Alejandro Domínguez "continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza. Conmebol hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés".