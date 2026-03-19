Conmebol multó a O'Higgins por mala conducta de sus hinchas en Copa Libertadores

Chile.- O'Higgins quiere dar el primer golpe ante Tolima por Copa Libertadores - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Mar. (ATON) -

Los fanáticos del cuadro celestes infringieron el reglamento en el duelo de ida ante Bahía, por la segunda fase del torneo continental.

Caro le costó a O'Higgins el mal comportamiento de sus hinchas en el partido frente a Bahía por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Es que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este jueves que multó al cuadro celeste por infringir el Artículo 12.2 literal c) del Código Disciplinario, por lo que el club tendrá que pagar tres mil dólares (2.748.975 ClP)

El código disciplinario que infringió el Capo de Provincia hace referencia al uso de bengalas, fuegos artificiales o cualquier objeto pirotécnico en los estadios.

Además, el organismo advirtió al elenco rancagüino que "en caso de reiterarse cualquierinfracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 27 del Código Disciplinario".

Consignar que en ese partido, O'Higgins derrotó al equipo brasileño por 1-0 en El Teniente, mientras que en la revancha cayó por 2-1, pero se impuso por penales para avanzar a la tercera fase previa del torneo continental, donde quedó eliminado ante Deportes Tolima de Colombia.