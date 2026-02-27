Conmebol oficializó programación de O'Higgins ante Tolima por Copa Libertadores

Futbol, O’Higgins vs Esporte Clube Bahia, Segunda Fase, Conmebol Libertadores 2026 Los jugadores de O’Higgins celebran el triunfo contra Esporte Clube Bahia durante el partido Conmebol Libertadores disputado en el Estadio Codelco El Teniente de - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 27 Feb. (ATON) -

El cuadro celeste ya tiene días y horarios para su cruce ante el conjunto colombiano por la tercera y última fase previa del torneo continental.

O'Higgins sueña con la fase grupal de la Copa Libertadores 2026. El cuadro celeste derribó a Bahía en Brasil mediante lanzamientos penales y avanzó a la tercera y última fase previa del torneo continental, donde enfrentará a Deportes Tolima de Colombia, que viene de eliminar a Deportivo Táchira de Venezuela también desde los doce pasos.

Y la llave ante el conjunto cafetalero ya tiene día y hora, luego de que este viernes la Conmebol oficializara la programación de los encuentros de fase 3.

A través de sus canales oficiales, el organismo sudamericano confirmó que el duelo de ida se disputará el miércoles 4 de marzo, desde las 21:30 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

En tanto, la revancha se desarrollará el miércoles 11, a la misma hora, en la ciudad de Ibagué, a 1.285 metros sobre el nivel del mar.

Consignar que O'Higgins ya aseguró participación internacional, pues si pierde la serie ante los colombianos, tendrá como premio de con suelo ir a la Copa Sudamericana.