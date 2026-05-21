Conmebol unifica horario en el grupo de Audax en la Sudamericana

Futbol, Audax Italiano vs Olimpia. Copa Sudamericana 2026. El jugador de Audax Italiano Raimundo Reblolledo, izquierda, disputa el balon con Brian Bentaberry de Olimpia durante el partido del grupo G de la Copa Sudamericana realizado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT
Santiago 22 May. (ATON) -
El equipo chileno irá a buscar su clasificación a Asunción frente a Olimpia.
Audax Italiano jugará el próximo miércoles ante Olimpia de Paraguay.
Y será un partido decisivo para la escuadra que dirige Gustavo Lema.
Ello porque tras su triunfo de 2-0 ante Barracas Central esta semana, Audax Italiano quedó con posibilidades matemáticas de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.
La misión no será fácil porque el cuadro chileno tiene siete puntos, los mismos que Vasco da Gama pero con peor diferencia de goles (0 contra +1). Como Olimpia tiene 10 unidades y diferencia de goles +2, se presume que ya es uno de los dos clasificados y que, por tanto, los chilenos y los brasileños disputarán el último cupo.
Audax, así, está obligado a vencer al elenco paraguayo para avanzar a la siguiente ronda o, en su defecto, empatar y esperar una derrota de Vasco ante Barracas Central (ya eliminado) para aspirar a la segunda posición del grupo.
Por esta razón, la Conmebol decidió unificar el horario de ambos encuentros del grupo G que se jugarán a las 18 horas de Chile.