La U contará con un destacado regreso en la Copa Chile

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes La Serena Fecha 8, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Javier Altamirano, izquierda, celebra tras marcar un gol contra Deportes La Serena durante un partido de la Liga de primera realizado en - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 27 Jun. (ATON) -

El conjunto azul recibirá a Unión San Felipe apuntando alcanzar el liderato de su grupo

Universidad de Chile choca por la Copa Chile frente a Unión San Felipe, encuentro donde tendrá que mover el equipo titular, y para lo cual contará con un destacado regreso a las citaciones.

El conjunto universitario, que mantiene a su entrenador Fernando Gago al margen debido a su operación al corazón, y que continuará bajo la dirección de Fabricio Coloccini tiene como baja obligada a Maximiliano Guerrero, que fue expulsado en el último encuentro, disputado ante Unión La Calera.

La ausencia del atacante abrió la convocatoria para el enfrentamiento contra los aconcagüinos a Javier Altamirano, según informó el portal Emisora Bullanguera.

El mediocampista, que no ha podido reeditar el rendimiento de la temporada 2025 y ha recibido críticas por su desempeño, estuvo un par de semanas al margen por una pubalgia, retorna a las citaciones, en un partido muy significativo para la U.

Si los Azules se imponen a San Felipe, alcanzarán los siete puntos y quedarían de líderes del grupo D, que en la actualidad está en poder del elenco de la región de Valparaíso con seis unidades.

El choque se desarrollará a contar de las 17:30 horas en el estadio Nacional, con el arbitraje de Nicolás Gamboa.