Chile.- La contundente respuesta de Caszely sobre por qué no se suma a Blanco y Negro

Futbol, Noche Alba 2026 El ex jugador de Colo Colo Carlos Caszely es fotografiado durante la Noche Alba disputada en el estadio Monumental de Santiago, Chile 11/02/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Noche Alba 2026 Colo Colo's ex player Carlos - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 4 May. (ATON) -

El histórico ex goleador de Colo Colo se refirió a la conformación del nuevo directorio de la concesionaria que administra al Cacique y explicó por qué no fue llamado a integrar la mesa.

El pasado miércoles, en la Junta Ordinaria de Accionistas, quedó definida la nueva mesa directiva y se ratificó a Aníbal Mosa en la presidencia de Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo.

uno que se refirió a la conformación del nuevo directorio de la sociedad anónima fue Carlos Caszely, histórico ex goleador del Cacique.

"Cuando estaban los dos bloques, él (Mosa) siempre decía tengo que consultar o preguntar . Habló que va a potenciar el fútbol, habló del estadio, habló de potenciar a las mujeres. Si lo hace ojalá en favor de todos los colocolinos, me parece muy bien", expresó el otrora mundialista con la Selección chilena antes del triunfo de los albos ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental.

Sobre la llegada de Jaime Pizarro, el "Rey del metro cuadrado" sostuvo: "Jaime es un fenómeno, admirable, porque ha pasado por todos lados. Ojalá lo haga bien, así como todos los que trajeron al nuevo directorio".

Consultado sobre si fue llamado para ser parte de la actual directiva de Blanco y Negro, respondió: "No, a mí no me llaman. Yo no soy perrito de auto. Yo, normalmente, las cosas que tengo que decirle las digo en la cara. Así que no, no me va a llamar. Pero sí hablamos siempre, no tengo problema".

"Estoy muy bien, tengo el cariño de todo el pueblo colocolino y con eso me basta. No necesito un cargo para que la gente me pida una foto, un autógrafo o un saludo. La relación con Mosa es buena, no tengo problema con ningún director", concluyó Caszely.