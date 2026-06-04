"El convenio que la Universidad tiene con el club tiene que ser revisado"

Santiago, 2 de junio de 2026. Alejandra Mizala es electa luego de segunda vuelta de las elecciones para la Rectoria de la Universidad de Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 4 Jun. (ATON) -

Alejandra Mizala, rectora electa de la Universidad de Chile, le rayó la cancha a Azul Azul y advirtió que podrían quitarle el nombre y los símbolos al elenco laico.

Luego de su triunfo en las elecciones para la rectoría de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala realizó un fuerte emplazamiento al club deportivo que comparte nombre con la casa de estudios, a raíz de los coletazos que ha traído el Caso Sartor para el elenco laico y la concesionaria que lo administra, Azul Azul.

En entrevista con CNN Chile, la académica planteó dudas respecto de quiénes son los verdaderos dueños del cuadro estudiantil y explicó las acciones que está llevando a cabo la institución para abordar de la mejor manera esta situación.

"No lo sabemos, la rectora (Rosa Devés) también lo ha dicho. Lo que se está haciendo, es que se pidió un informe en derecho a una oficina de abogados, para tener muy buena información de cuales son las formas en la que la Universidad se puede mover respecto del club deportivo", expuso la economista.

La profesora de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas remarcó que "ha habido falta de transparencia, pero además, lo que quiero decir es que en la Universidad no hay dos opiniones respecto de que, por ejemplo, el convenio que la Universidad tiene con el club deportivo tiene que ser revisado. Primero que nada, para asegurar que se cumple con el espíritu del convenio original, que eran los valores y emblemas de la Universidad".

En esa misma línea, Mizala puso sobre la mesa la posiblidad de quitarle el nombre y los símbolos al conjunto azul, precisando que "va a depender de lo que diga ese informe en derecho, no se descarta nada. Pero repito que es muy importante tener un respaldo muy jurídico para tomar decisiones y no solamente lo que pienso y veo, que es preocupante".