Copa Chile: Cobreloa definirá su clasificación a 8vos en la última fecha

Futbol, Cobreloa vs Cobresal, Fecha 3, Copa Chile 2026. El jugador de Cobreloa Gustavo Gotti celebra con sus compañeros su gol ante Cobresal en el partido de Copa Chile disputado en el estadio Zorro del Desierto Calama, Chile. 20/06/2026 Pedro - PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jul. (ATON) -

Los loínos rescataron un empate en el clásico minero ante Cobresal y llegarán con opciones de avanzar a octavos de final de la Copa Chile.

Cobreloa igualó 2-2 frente a Cobresal en una nueva edición del clásico minero, disputado en el estadio El Cobre de El Salvador, por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Chile. Con este resultado, el conjunto naranja mantiene opciones de avanzar a los octavos de final, aunque deberá jugarse la clasificación en la jornada decisiva.

El elenco local abrió la cuenta a los 16 minutos por medio de Julián Brea, pero Gustavo Gotti igualó rápidamente para Cobreloa a los 24'. Antes del descanso, Benjamín Valenzuela volvió a adelantar a Cobresal (40'), mientras que Cristián Muga selló el definitivo 2-2 en el complemento.

En el otro encuentro del grupo, Deportes Antofagasta derrotó 4-2 a Deportes La Serena en el estadio La Portada. Los goles del cuadro puma fueron convertidos por Matías Gallegos (16'), Diego Rojas (35'), Brayan Hurtado (75') y José Monreal (77'), mientras que Gonzalo Escalante descontó para los serenenses en el tiempo agregado.

Con estos resultados, Deportes Antofagasta lidera el Grupo C con 13 puntos y aseguró su clasificación a los octavos de final. Deportes La Serena suma 7 unidades, Cobreloa tiene 5 y Cobresal cierra la tabla con 2 puntos, ya eliminado.

La última fecha se disputará el domingo 12 de julio, cuando Antofagasta enfrente a Cobresal y Cobreloa reciba a Deportes La Serena en el estadio Zorros del Desierto, en un duelo que definirá al segundo clasificado del grupo.