Copa Chile: La U superó con claridad a Wanderers en el Estadio Nacional

Futbol, Universidad de Chile vs Santiago Wanderers. Copa Chile 2026. Los jugadores de Universidad de Chile celebran tras marcar un gol contra Santiago Wanderers durante el partido de la Copa Chile disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 22 Jun. (ATON) -

El cuadro azul mostró eficacia en los momentos clave y se impuso en un duelo intenso disputado en Ñuñoa por la tercera fecha de la Copa Chile.

Universidad de Chile venció por 4-1 a Santiago Wanderers en un partido válido por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Chile, disputado en el Estadio Nacional.

El conjunto azul dominó desde el inicio y abrió la cuenta a los 22 minutos. Marcelo Morales llegó libre por la banda izquierda y envió un centro que terminó en autogol de Cristopher Valenzuela, decretando el 1-0 para los locales.

Antes del descanso, la U amplió las cifras. Tras un tiro de esquina a favor de Wanderers, los azules salieron rápido en transición y armaron un contraataque encabezado por Elías Rojas, quien habilitó a Maxi Guerrero. El delantero controló, dejó atrás a un defensor y definió de zurda para el 2-0 parcial.

En el inicio del segundo tiempo, los caturros reaccionaron rápidamente. Un desborde por la derecha de Vicente Vargas terminó en un centro rasante que Marcos Camarda (46 ) transformó en el descuento, ajustando el marcador.

Sin embargo, la U volvió a tomar el control del partido tres minutos después. Juan Martín Lucero recuperó en salida y asistió a Agustín Arce (49 ), quien ingresó al área y definió cruzado para el 3-1, aprovechando una débil respuesta del portero Byron Martínez.

Cuando el encuentro se acercaba al final, los azules sentenciaron la goleada. A los 89 minutos, Lucero habilitó a Ignacio Vásquez, quien enfrentó al arquero y definió con un suave remate por encima para establecer el definitivo 4-1.

Con este resultado, Universidad de Chile suma tres puntos en el grupo, misma cantidad que Santiago Wanderers. La zona es liderada por Unión San Felipe (6), mientras que Unión La Calera cierra sin unidades.

En la próxima fecha, la U recibirá a Unión San Felipe, aunque antes deberá disputar su duelo pendiente ante Unión La Calera en condición de visita. Por su parte, Santiago Wanderers visitará a Unión La Calera en su siguiente compromiso.

Universidad de Chile (4)

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández (Franco Calderón 61 ), Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales (Diego Vargas 61 ); Lucas Barrera, Israel Poblete (Ignacio Vásquez 61 ), Elías Rojas (Marcelo Díaz 79 ); Agustin Arce, Maximiliano Guerrero (Franco Fernández 85 ), Juan Martin Lucero.DT: Fabricio Coloccini.

Santiago Wanderers (1)

Byron Martínez; Axel Herrera, Cristopher Valenzuela, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Leandro Navarro (Cristóbal Villarroel 59 ), Joaquín Silva (Lucas Avendaño 59 ), Cristóbal Ponce; Denilson San Martín (Ignacio Flores 59 ), Marcos Camarda, Vicente Vargas (Alexander Dubó 70 ).DT: Francisco Palladino.

Estadio: Nacional, Santiago.Árbitro: Manuel Vergara.