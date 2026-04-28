Coquimbo, Audax y O'Higgins salen a la cancha por Libertadores y Sudamericana

Chile.- Coquimbo, O'Higgins y Audax vuelven a la acción internacional con duras visitas - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 28 Abr. (ATON) -

Este martes el cuadro "pirata" visita a Tolima en Colombia, mientras que los itálicos hacen lo propio ante Barracas Central de Argentina y los rancagüinos reciben a Boston River de Uruguay.

Este martes arranca la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, con tres clubes chilenos en acción por ambas competencias.

Por la Libertadores, Coquimbo Unido disputará en esta jornada su segundo partido en calidad de visita, cuando se mida con Tolima de Colombia en el estadio Manuel Murillo Toro.

El cotejo entre cafetaleros y el conjunto "pirata", que corresponde al Grupo B del torneo continental, se jugará desde las 22:00 horas chilena.

En tanto, por la Sudamericana, Audax Italiano también será visitante cuando enfrente a Barracas Central de Argentina en el estadio Florencio Sola.

El compromiso entre trasandinos e itálicos corresponde al Grupo G y se desarrollará desde las 20:00 horas de nuestro país.

Por último, por el mismo certamen internacional, O'Higgins será local ante Boston River de Uruguay, en cotejo por el Grupo C y que se jugará a las 20:00 horas.