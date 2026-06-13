Coquimbo no aprovechó la ventaja numérica y lamentó un empate con O'Higgins

Futbol, Coquimbo Unido vs O'Higgins. Fecha 15, Liga de primera 2026. El jugador de O'Higgins Omar Carabali controla el balon durante un partido de la liga de primera contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en Coquimbo, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

Pese a jugar con un hombre más durante todo el segundo tiempo y contar con un penal de último minuto, el cuadro pirata fue incapaz de romper el cerrojo defensivo del Capo de Provincia, cosechando una igualdad que le impidió recortar distancias con el puntero Colo Colo.

En un intenso duelo disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el dueño de casa Coquimbo Unido no pudo capitalizar las chances que le dio el pleito y lamentó un empate sin goles con O'Higgins, alejándose de la cima de la Liga de Primera.

Ambos tenían como gran misión terminar la primera rueda del certamen con una victoria: los piratas para darle caza al líder Colo Colo que jugaba más tarde ante Cobresal; y los celestes para despegarse de zona media de la tabla y mantener la ilusión de seguir en la pelea por el título.

En la previa, los dos entrenadores dedicaron elogios al contrario por su estilo de juego ofensivo y la buena campaña realizada tanto a nivel doméstico como internacional. Sin embargo, salvo por el intenso inicio de compromiso con un par de aproximaciones caras para cada uno (3' y 5'), ni filibusteros y rancagüinos lograron imponer sus términos en la primera mitad.

Recién sobre el final el duelo se volvió a encender con un zapatazo de Juan Cornejo que manoteó el portero visitante Omar Carabalí (43') y en el filo del tiempo reglamentario, el árbitro Mathías Riquelme expulsó al mediocampista Juan Leiva por un manotazo sobre el atacante local Martín Mundaca (45'), decisión ratificada posteriormente por el VAR.

Con un hombre menos sobre el terreno de juego, el técnico Lucas Bovaglio se vio obligado a reacomodar las piezas y con ello debió entregarle la iniciativa al cuadro coquimbano, que de todas maneras, al margen de una chilena de Guido Vadalá (72') no tuvo muchas llegadas claras al arco contrario.

El Barbón pisó a fondo en el epílogo del encuentro y hasta pudo ponerse en ventaja gracias a Cristián Zavala, pero el juez de línea pitó un offside (78') visado posteriormente desde la cabina. De ahí en más, los pupilos de Hernán Caputto siguieron intentando y parecía que el gol llegaría en la agonía tras un penal concedido por el colegiado, pero Nicolás Johansen mandó a las nubes en el último minuto (90+7').

De esta manera, el conjunto nortino apenas pudo descontarle un punto al Cacique, quedando como escolta momentáneo con 24 unidades, nueve menos que los albos. El Capo de Provincia, en cambio, se estancó en el décimo lugar con veinte positivos.

Ahora, O'Higgins tendrá que pensar en su duelo pendiente con Universidad de Chile, programado para el próximo jueves a las 20:00, y luego en su estreno en Copa Chile recibiendo a Unión Española desde las mismas 20 horas pero del domingo. Un día antes será el debut de Coquimbo Unido enfrentando a Deportes Iquique a partir de las 12:30.

Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani Salvador Cordero (Alejandro Azócar, 69'), Guido Vadala (Luis Riveros, 76'); Cristián Zavala, Nicolás Johansen, Martín Mundaca (Benjamín Chandía, 45'). (DT: Hernán Caputto)

O'Higgins

Omar Carabalí; Cristián Morales, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz, Martín Sarrafiore (Bastián Yáñez, 73'); Francisco González (Martín Maturana, 86'), Arnaldo Castillo (Esteban Moreira, 76'), Joaquín Tapia (Benjamín Schamine, 45'). (DT: Lucas Bovaglio)

Expulsados: Juan Leiva (OHI, 45+1')Árbitro: Mathías RiquelmeEstadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo