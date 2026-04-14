Coquimbo, O'Higgins y Audax vuelven a la acción internacional con duras visitas

Futbol, Coquimbo Unido vs Nacional. Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026.
Santiago 14 Abr. (ATON) -
El cuadro "pirata" se enfrenta este martes a Universitario en Lima por Copa Libertadores. En tanto, los celestes e itálicos tienen complicados desafíos en Brasil por la Copa Sudamericana.
Este martes vuelve la acción para los clubes chilenos en torneos internacionales, por la segunda fecha de las fases grupales de Copa Libertadores y Sudamericana.
Por Libertadores, Coquimbo Unido disputará su primer partido en calidad de visita cuando se mida a las 22:00 horas con Universitario en el Monumental de Lima.
El cuadro "pirata" debutó la semana pasada con un empate a 1 como local ante Nacional de Uruguay, por lo que ahora buscará dar un batacazo para conseguir su primer triunfo en el certamen continental.
En tanto, por Sudamericana, O'Higgins tendrá una durísima misión cuando visite desde las 18:00 horas al poderoso Sao Paulo en el estadio Morumbí.
El elenco celeste se estrenó en el torneo con un triunfo por 2-o ante Millonarios de Colombia en el estadio El Teniente de Rancagua.
Por su lado, Audax Italiano también será forastero en Brasil, cuando desde las 20:00 horas visite a Vasco da Gama en el Sao Januario.
El equipo itálico debutó la semana pasada con una dura derrota por 2-0 ante Olimpia en La Florida, por lo que intentará recuperarse dando un golpe ante el Gigante de Colina.