"Coquimbo y O'Higgins estuvimos a la altura internacional, será una linda final"

Futbol, O’Higgins vs Nublense Semifinal, Copa de la Liga 2026 El entrenador de O’Higgins Lucas Bovaglio es fotografiado durante el partido Semifinal de Copa de la Liga contra Nublense disputado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jul. (ATON) -

Lucas Bovaglio, técnico del cuadro rancagüino, comenzó a palpitar el partido decisivo de la Copa de la Liga ante los "piratas".

O'Higgins continúa con su buena temporada 2026 y se convirtió en uno de los finalistas de la Copa de la Liga, después de eliminar a Ñublense mediante lanzamientos penales.

Tras el cotejo, el técnico del cuadro celeste, Lucas Bovaglio, manifestó su satisfacción por alcanzar la definición del certamen.

"Fuimos superiores acá y en Chillán, creo que pasó el que más mérito hizo. En los penales hay un toque de fortuna. En algún punto se hizo justicia con la definición", expresó el DT argentino en TNT Sports.

"Con ilusión, arrancamos la temporada con un objetivo: cuando se cierre el año esta institución tenga una estrella más en el escudo. Veremos si nos toca este fin de semana. Es un partido ante un grandísimo rival. Lo vamos a intentar", añadió.

Sobre la final ante Coquimbo Unido, sostuvo: "Este equipo hizo un muy buen primer semestre, Muy desgastante, 38 partidos y jugando muy seguido. Los dos rivales nos conocemos bien, veremos cuál logra ser más inteligente y se queda con el primer título del fútbol chileno".

"Es un muy buen equipo. En Copa Libertadores fue primero en su grupo. Lo hace muy bien en el torneo local, en Copa de la Liga llegó a la final. Implementó una mixtura en la Copa Chile para llegar bien a esta instancia. Son dos equipos de propuestas distintas, pero ambos son competitivos. Los dos estuvimos a la altura a nivel internacional. Será una linda final. El hincha que siga confiando, hay una ilusión muy grande en la ciudad. Hace mucho tiempo que O'Higgins no vive esto", agregó.

De todas formas, avisó: "Pero si no toca, no tengo dudas que este equipo brindará el alma y el corazón. Nos ha tocado jugar mal, pero si hay algo que no pongo en tela de juicio es el alma para competir. Ojalá nos toque, pero será durísimo. Una final muy complicada".