Coquimbo y posible adiós de Colo Colo en Copa de la Liga: "Depende de nosotros"

Futbol, Coquimbo Unido vs Deportes Tolima. Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026. El jugador de Coquimbo Unido Manuel Fernandez, centro, celebra tras marcar un gol contra Deportes Tolima durante un partido del grupo B de la copa libertadores disputado - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jun. (ATON) -

Manuel Fernández, defensa del cuadro "pirata", anticipó la visita de este viernes a Deportes Concepción, donde con un triunfo avanzarán a semifinales de la competencia y, de paso, eliminarán al Cacique.

No caben dudas que Coquimbo Unido vive el mejor momento de su historia. Tras conquistar el año pasado el primer título de su historia en la Primera División del fútbol chileno, el cuadro "pirata" clasificó a octavos de final de Copa Libertadores y como líder exclusivo del Grupo B.

Y ahora el conjunto aurinegro podría seguir en carrera en otra competencia, pues este viernes buscará sellar la clasificación a semifinales de la Copa de la Liga cuando visite a Deportes Concepción en el estadio Ester Roa, por la sexta y última fecha de la fase grupal. El elenco nortino necesita vencer para avanzar, resultado que de paso eliminará a Colo Colo.

En el plantel coquimbano están ilusionados con el desafío, tal como lo manifestó el defensa Mnauel Fernández, quien expresó: "Estamos con muchas ganas, con mucha ansiedad de poder ir allá, hacer un buen encuentro y quedarnos con los tres puntos que son fundamentales para poder pasar".

"Lo importante y lo lindo de esto es que dependemos única y exclusivamente de nosotros. Hemos hecho grandes partidos, así que estamos preparándonos de la mejor manera para poder ir allá y traernos tres puntos que para nosotros sería ideal", añadió el zaguero.

Por último, el defensor dijo no confiarse del eliminado conjunto penquista, que llega con nuevo técnico: "Siempre un cambio de entrenador mueve un poquito el árbol y la verdad que así se vio. Hicieron un gran encuentro contra Universidad de Chile. Pero nada, más que pensar en ellos y en sus herramientas, hay que pensar en nosotros, que es lo que vamos a plantear de visita".