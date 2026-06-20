Coquimbo Unido reforzaría su ataque con un ex delantero de Deportes Limache

Futbol, Huachipato vs Deportes Limache, Final Copa Chile Coca Cola sin azúcar 2025 El jugador de Deportes Limache Facundo Pons, centro, celebra su gol contra Huachipato durante el partido Final Copa Chile disputado en el Estadio Codelco El Teniente de - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jun. (ATON) -

De cara a un segundo semestre cargado de partidos, el conjunto pirata buscaría el fichaje del argentino Facundo Pons, quien tuvo un corto pero fructífero paso por el elenco tomatero.

Luego de un primer semestre dulce, donde el equipo clasificó tanto a octavos de final de Copa Libertadores como a semifinales de Copa de la Liga, Coquimbo Unido comenzó a planificar la segunda mitad del año.

De acuerdo con diario El Día, uno de los nombres que ha sonado con fuerza para reforzar al conjunto pirata ha sido el delantero argentino Facundo Pons, quien no continuaría en las filas de San Martín de Tucumán.

El trasandino, además, es un conocedor del fútbol chileno, ya que en el segundo semestre de 2025 defendió la camiseta de Deportes Limache, siendo clave para que los tomateros lograran mantener la categoría y alcanzaran la final de Copa Chile, donde perdieron por penales con Huachipato.

En su corto periodo en el combinado de la Región de Valparaíso, el atacante contribuyó con nueve goles y una asistencia en doce partidos.

Desde el citado medio apuntaron que la directiva del cuadro filibustero "ya sostuvo conversaciones con el entorno del atacante y le presentó una propuesta deportiva que considera la posibilidad de disputar torneos internacionales y pelear por el título nacional durante la segunda rueda".

Es importante recordar que a inicios de año, el elenco nortino contrató al delantero Rodrigo Holgado y posteriormente, el TAS ratificó una sanción de FIFA en su contra por adulteración de documentos, siendo suspendido por un largo tiempo.