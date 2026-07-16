Coquimbo Unido y el regreso de un viejo conocido

Futbol, Coquimbo Unido vs Union La Calera. Semifinales, Copa de la Liga 2026. El equipo de Coquimbo Unido es fotografiado durante un partido copa de la liga disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en Coquimbo, Chile. 12/07/2026 Alejandro - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 16 Jul. (ATON) -

El campeón del fútbol chileno busca reforzarse para el segundo semestre donde además disputará la Copa Libertadores

La Copa Libertadores frente a Platense de Argentina en su ronda de octavos de final, junto al torneo local, figura como uno de los grandes objetivos de Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno, que busca reforzarse para dichos desafíos.

Los Piratas, que en el plano local se metieron en la final de la Copa de la Liga, definición, donde enfrentarán a O'Higgins, fue pospuesta por las condiciones meteorológicas adversas que afectan a Chile durante estos días, tienen la opción de potenciarse con un jugador que ya vistió la casaquilla aurinegra.

Conforme a la publicación del sitio Mi Radio de la región de Coquimbo, Joe Abrigo "tiene todo encaminado para poder regresar al puerto".

El talentoso mediocampista, que en la actualidad no ha tenido muchos minutos en la cancha en Palestino, luego de lesionarse con un desgarro, busca volver a tener actividad de competencia, y así podría darse su regreso al equipo que hoy adiestra Hernán Caputto.

Abrigo ya vistió la casaquilla del Barbón en tres oportunidades, en las campañas del 2016-17, 2020 y 2022, donde anotó en 14 ocasiones en total, y que luego de la última temporada le permitieron llegar al conjunto de La Cisterna, donde ha permanecido los últimos cuatro campeonatos.