Córdova defendió su recambio en Chile pese a goleada sufrida ante Nueva Zelanda

Chile.- Córdova realizó autocrítica tras victoria de la Roja ante Cabo Verde - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 30 Mar. (ATON) -

El técnico de la Roja lamentó la contundente caída ante los oceánicos en el cierre de los amistosos de la fecha FIFA de marzo.

La Selección chilena cerró de la peor forma sus amistosos de esta fecha FIFA de marzo. La Roja sufrió una dura goleada por 4-1 a manos de Nueva Zelanda en Oceanía, en un partido donde se vio condicionada por la expulsión de Darío Osorio a la media hora.

Tras el cotejo, el técnico del combinado nacional, Nicolás Córdova, lamentó la contundente caída y expresó: "Sufrimos una derrota dolorosa. Empezó parejo el partido, abrieron el marcador con un balón detenido, algo que habíamos practicado bastante porque sabíamos que era un arma de ellos, pero no lo pudimos contrarrestar".

"La expulsión de Darío fue condicionando el partido y nos costó a partir de ahí. Tuvimos un buen inicio de segundo tiempo con los cambios, pero ya nuevamente ellos encontraron el control del juego. Es justo reconocer que fue súper merecida la victoria para Nueva Zelanda. La expulsión fueron dos amarillas una detrás de otra, quizás la primera fue muy apresurada, pero son cosas que suceden. No creo que la realidad once contra once sea esta". Córdova nuevamente puso sobre la mesa el recambio que vive la "Roja", añadió.

Además, agregó: "En cuanto a resultado se puede tomar como un retroceso, pero la realidad es cuando se genera un cambio de jugadores, de plantel y se hace una renovación estás expuesto a estas cosas, más con un rival de Mundial. No es ni tan bueno antes, ni tan malo ahora. Una derrota que duele, pero que sirve para crecer, que sirve que los más jóvenes la vivan. Se siguen sumando jóvenes y eso sirve, sabemos que costará, pero también sabemos que hay que seguir trabajando".

A su vez, dejó un mensaje a los jugadores: "Quedan siete partidos de acá a fin de año y lo importante es que los jóvenes se vayan insertando y que vayan llegando a las Clasificatorias. Independiente del entrenador, el que llegue necesita que los jóvenes jueguen y tengan estos partidos. Sirve esta fecha para que los jugadores se integren, rompan el hielo de estar en la primera nominación. Ahora ya depende de ellos ser parte de manera permanente".

"Este es un proceso de cambio, eso ha traído buenos resultados en los últimos meses. Eso tampoco mueve mucho la aguja, porque lo relevante es que jugaron varios jóvenes, lo relevante no es ganar, eso no nos mueve la aguja. Raya para la suma es una derrota. Cuando uno hace un cambio muy drástico esto puede pasar, no se puede alarmar tanto cuando se pierde un partido. La selección no puede estar las fechas FIFA sin jugar, eso sería lamentable. Incluso a costo de tener estos resultados, pero la selección tiene que jugar. Estamos apostando a hacer una renovación, no es llegar y traer a la Sub 20, los jugadores deben madurar, jugar en sus clubes. No puedo llamar a jugadores que no juegan, hay una renovación que debe ser paulatina", complementó.

Por último, sobre si estará o no al mando en los amistosos de junio, donde ya está confirmado el partido ante Portugal, Córdova sostuvo: "Veremos qué es lo que espera la federación de mí, yo mientras sigo el proceso y vamos al Sub 17. Acá no hay tiempo de parar en las condiciones que está hoy la selección. Mi compromiso con este proyecto es al 1000% y mientras la federación me necesite seguiré trabajando".