Córdova realizó autocrítica tras victoria de la Roja ante Cabo Verde

Futbol, Chile vs Cabo Verde Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 El seleccionador de Chile, Nicol s C rdova, tras el partido entre Chile y Cabo Verde, correspondiente al Torneo de la Serie FIFA, disputado en Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda, el - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 27 Mar. (ATON) -

La Selección chilena no comenzó bien, pero reaccionó y mejoró en el segundo tiempo para vencer en su primer amistoso del año.

La Selección chilena disputó en Nueva Zelanda su primer amistoso de este año. Fue un triunfo por 4-2 ante Cabo Verde, elenco que jugará el Mundial 2026.

La Roja no comenzó bien, pero reaccionó y mejoró en el segundo tiempo con los cambios y al aprovechar el hombre de más que tuvo en el campo.

Tras el cotejo, el técnico Nicolás Córdova realizó una autocrítica al expresar en conferencia de prensa: "Contentos por el resultado, siempre es importante ganar, pero no estamos satisfechos por el primer tiempo que hicimos, la verdad es que fue muy plano, lento, nos costó mucho circular, no tuvimos profundidad".

"Logramos ajustar, los que entraron hicieron un muy buen segundo tiempo. También se interpretó el quedar con uno más y no irse al ataque desesperadamente. Cuando vas perdiendo 2-1 y quieres ir a buscar el resultado, dejas muchos espacios, y ellos son rápidos. Eso se hizo muy bien en el segundo tiempo. Hay que seguir en esta senda, la idea en que estos chicos jueguen, que puedan ir apareciendo. Obviamente a partir de ganar un partido, y jugar en tres días más, se puede corregir con un mejor ánimo", añadió.

Sobre la competencia interna que hay actualmente en la Roja adulta, sostuvo: "Lo que nosotros estamos tratando de hacer hace un par de años atrás es tratar de que en todas las categorías se vayan ganando el puesto. Sea la categoría que sea y que se entienda que ser futbolista de alto rendimiento es sobre todo rendir. A partir de eso evaluamos los entrenamientos, el equipo lo saben cuando llegamos al camarín, no lo saben antes. Nada contra ustedes (los periodistas), pero en las formaciones que ponen no le van a achuntar nunca o a lo mejor sí".

En la misma línea, agregó: "Trabajamos con todos los jugadores, para que estén todos preparados, y quien entre por un cambio o por otro, logre desarrollar la misma tarea que está desarrollando el compañero con características distintas. Hoy salió (Rodrigo) Echeverría y entró (Felipe) Loyola. Salió Lucas (Cepeda) y entró Darío (Osorio). Salió Iván (Román) y pasó Felipe (Faúndez) por derecha e Ian (Garguez) por el centro".

"Son situaciones que se entrenan desde hace mucho tiempo en las juveniles y esa es la polifuncionalidad que le puedes dar el equipo. Ellos tienen claro que esto es rendimiento, lo han aceptado bien todos y así es fácil trabajar porque saben que va a tener una oportunidad el que lo merece. Esto es una selección, se seleccionan jugadores y esperemos seguir en lo que viene para que sigan apareciendo jugadores. Lo he dicho hasta el cansancio: Talento en Chile hay mucho. Hay que entrenarlo bien y ponerlo en condiciones de competir a nivel internacional", añadió.

Respecto al recambio, comentó: "Yo lo extrapolo a lo que está pasando en las juveniles. Cuando haces un proyecto, no puede ser menor a ocho o diez años, porque los chicos que están empezando a entrenar tienen catorce, quince años. Es un proceso largo. Pasamos de un promedio de 29-30 años a un promedio de 23-24. Eso tiene un proceso. Recuerden que esta selección que salió campeona de América y que jugó los Mundiales, salió campeón en 2015 y ese proceso partió en 2007, pasó harto rato. Cuando partió el proceso, ninguno de la Generación Dorada jugaba en los clubes en que estaban cuando salió campeón Chile, algunos ni siquiera se habían ido de Chile. Tenemos que entender que hay cosas son más lentas que otras y lo importante es que los jugadores están conscientes, se dejan entrenar, el grupo está muy bien. Vamos a seguir en esta senda hasta que la Federación me diga lo que tenga que hacer, yo estoy a disposición. La verdad que estoy disfrutando mucho lo que me toca hacer".

"Ayuda mucho que los jugadores salgan a competir a ligas más competitivas que la nuestra. Es obvio que un jugador cuando juega y entrena con mejores jugadores, obligatoriamente tiene que mejorar. La realidad es que estoy viendo otra cosa, no sé si ustedes lo han notado. Cuando yo llegué, el 2023, la regla Sub 21 era categoría 2003 y los jugadores que jugaban eran 2003 o 2004. Hoy la regla es 2005 y el próximo miércoles nos vamos al Sudamericano Sub 17. De esa categoría, que es 2009, ya han debutado cinco o seis jugadores. Entonces, ese es el real cambio. El real cambio es que lo que viene, ya viene con una edad, donde hoy tiene 17 años y están empezando a debutar. Lo de Wanderers (campeón de la Libertadores Sub 20) no me sorprende nada, los hemos tenido a casi todos. Sabemos que materia prima hay", añadió.

Por último, Córdova se refirió a las críticas que ha recibido: "Entiendo que cuando alguien habla de cosas que general no se hablan, pueden haber críticas, porque inicialmente no se logra entender el mensaje. A mí me gusta hablar de fútbol, no de otra cosa. Yo quiero hablar de fútbol, de táctica, de jugadores. Estamos haciendo las cosas muy conscientes. Lo único que puedo decir en general es que los resultados no han sido los que todo el mundo espera a nivel de partidos, pero a nivel de jugadores, créanme que están creciendo mucho. Va a llegar el momento donde nuevamente vamos a poder competir y estar al menos dentro de las primeras seis posiciones (de una Clasificatoria) que te permiten ir a un Mundial. Lo que no puede volver a pasar es que salgamos décimos".