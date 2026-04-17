Córdova: "Lo de la Sub 17 es un premio también a lo que se hace en los clubes"

Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 El entrenador de la seleccion chilena Nicolas Cordova, es fotografiado, durante el partido amistoso contra Peru disputado en el Estadio Olimpico Fisht de Sochi, Rusia. 18/11/2025 Sipa/Photosport Football, - SIPA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Abr. (ATON) -

El técnico de la Roja absoluta destacó el trabajo de los elencos del fútbol chileno en inferiores para el buen presente del combinado juvenil.

La Selección chilena Sub 17 logró su segunda clasificación consecutiva al Mundial de la categoría. La Roja abrochó su boleto en el playoff del Sudamericano de Paraguay, al aplastar a Bolivia por 4-0.

Uno que no quedó indiferente al objetivo cumplido fue Nicolás Córdova, técnico de la Roja absoluta, quien destacó el proceso que se está realizando en las categorías inferiores del fútbol chileno.

"Este proceso inició el año pasado, con los microciclos regionales. De aquellos salieron Joaquín Muñoz, Sebastián Meljarejo, Lucas López. Que se entienda que los procesos son largos, los jugadores tienen que tener adaptación. Cuando los detectamos, son pequeños", expresó el DT.

Además, "Nico" se refirió al trabajo del fútbol formativo en los clubes: "Es justo agradecer el trabajo que están haciendo ellos. La disponibilidad que han tenido con la Selección. Es un premio no solo al trabajo de la selección, también a lo que se hace en los clubes".

"Hemos abierto las cartas para que se sumen jugadores de clubes que quizás no tenían seleccionados. Tenemos seleccionados de Iquique, Curicó, Universidad de Concepción. Talento hay, pero hay que irlo a buscar a distintos lados", sentenció Córdova.