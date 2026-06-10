Chile.- Correa y gira de la Roja: "Nos ayuda a seguir convenciéndonos de este proceso"

Chile.- En la Roja esperan jugar ante RD Congo a puertas cerradas - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 10 Jun. (ATON) -

El gerente de selecciones nacionales realizó un positivo balance tras los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo en Europa.

La Selección chilena cerró la gira de amistosos de esta fecha FIFA de junio con un triunfo por 2-1 ante República Democrática del Congo en Francia.

Tras la victoria, Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, realizó un positivo balance de la Roja por el Viejo Continente.

"Lo importante es que pudimos cumplir con la idea de sumar instancias competitivas, la de Portugal ni hablar, un partido de primer nivel, e hicimos un esfuerzo muy importante también para jugar este segundo partido. Nosotros, desde el punto de vista organizacional, y también los jugadores se pudieron adaptar muy bien a todos los cambios que tuvimos que sufrir, pero la verdad es que estamos muy conformes con haber hecho un esfuerzo importante para sumar esas instancias", expresó en conversación con radio ADN.

"La evaluación es buena, porque también es muy importante sumar triunfos. Creo que el resultado nos ayuda a seguir convenciéndonos de este proceso, de ir sumando jugadores jovénes, de darle instancias competitivas a jugadores que tienen pocos partidos en la selección, y convencido de ese camino. Jugamos con dos rivales mundialistas, nos tenemos que enfrentar a los mejores siempre, tenemos que insistir con eso. Se siguen sumando jugadores que aumentan su participación en selección y eso es súper importante para poder llegar bien preparados a una futura clasificatoria", añadió.

Además, resaltó la victoria ante el combinado africano: "El triunfo es muy relevante también, ser capaces de ganar partidos, eso es algo que en el último tiempo no se venía consiguiendo. Obviamente, siempre hay cosas que mejorar, hay que encontrar buenos funcionamientos colectivos y esperamos que eso se vaya dando cuando se vaya consolidando cada vez más este grupo con estas instancias competitivas".

Por último, Correa sentenció: "Yo sigo siendo muy optimista de este grupo de jugadores, de este proceso, creo que todo lo que estamos haciendo está enfocado en preparar jugadores y un equipo para el 2030. Estoy convencido de que esto va bien encaminado porque nos tenemos que sumar al próximo Mundial, ese es nuestro objetivo".