Correa y nuevo DT de la Roja: "De aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas"

Futbol, Conferencia seleccion chilena. Conferencia del entrenador de la seleccion chilena Nicolas Cordova previo al partido contra Uruguay en el Estadio Nacional. Santiago, Chile. 08/09/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Press Conference of - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 23 Abr. (ATON) -

El gerente de selecciones aseguró que se está trabajando en la separación de la Federación y la ANFP para así definir la llegada del próximo entrenador del combinado nacional.

La Selección chilena sigue sin encontrar un técnico de cara al siguiente proceso con miras al Mundial 2030. Pero ya podría haber una fecha como plazo.

Es que el gerente de selecciones, Felipe Correa, aseguró que se está trabajando en la separación de la Federación y la ANFP para así definir la llegada del nuevo DT del combinado nacional.

"Como Federación estamos haciendo varias modificaciones. Lo que tiene relación con la separación y se va a ir desarrollando de aquí a fin de año. Presentaremos la propuesta para quién pueda dirigir a la Selección. Esperemos que los caminos se puedan juntar con el técnico que decidamos para ese proceso", expresó el personero en conversación con ESPN.

"El fútbol es dinámico. Sabemos que de aquí a noviembre, diciembre, pueden pasar muchas cosas y se pueden juntar esos caminos", añadió.

Consultado sobre los dichos de Manuel Pellegrini, quien puso en duda su llegada a la Roja al tener contrato con el Betis, respondió: "No me refiero a conversaciones individuales con ningún técnico. Pero más allá de Manuel, un proyecto técnico quiere certezas y estructuras. En eso se está trabajando. El directorio anunció una conformación del consejo de la Federación para que el proceso de separación sea bien llevado. No tengo dudas que vamos a contar con quién queramos para dirigir este proyecto".