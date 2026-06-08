Correa en problemas: Árbitro consignó sus críticas pospartido con Huachipato

Futbol, Huachipato vs Colo Colo Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Colo Colo Marcelo Correa es fotografiado durante el partido de la copa de la liga contra Huachipato disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 07/06/2026 Eduardo - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Nicolás Gamboa, juez central en la derrota de Colo Colo ante el cuadro acerero, anotó en su informe los comentarios que realizó el atacante, quien aseguró que el colegiado "siempre lo que nos toca, nos caga".

El delantero de Colo Colo, Javier Correa, se encuentra en el ojo de la polémica después de que el árbitro del encuentro ante Huachipato, Nicolás Gamboa, consignara sus críticas al cuerpo referil después de la caída que sufrió al Cacique en Talcahuano.

El colegiado apuntó en su informe que el atacante utilizó "lenguaje ofensivo" en su contra, con una extensa declaración donde cuestionó su decisión de anular la conquista de Maximiliano Romero (69') que hubiese significado el empate de los albos.

Tras el cotejo, según el escrito el juez, el argentino indicó que "el Árbitro hizo lo imposible para cobrarnos offside, lo imposible, buscó todas las cámaras, la verdad que este árbitro es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos caga, nos manda al muere siempre, siempre. Ya viene de hace años que nos manda al muere , pero bueno, tiene algo en contra de nosotros. Se ve, no sé, cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrarnos algo en contra, a mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo".

Asimismo, el ariete trasandino aseguró que al silbante "le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia sí, no se juega por nada, pero da rabia sí, que te caguen así la tarde. Hay que chequear todos los partidos que nos ha dirigido, siempre nos ha metido una traba en el partido, una amarilla o un roja. Es un desastre, con nosotros la verdad es un desastre, ojalá que no nos dirija nunca más".

Ahora solo resta esperar para conocer la decisión que tome el Tribunal de Disciplina de la ANFP, que podría citar a declarar a Correa.