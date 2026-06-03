Correa y rumores de posible salida de Colo Colo:"Todo el mundo quiere estar acá"

Futbol, Colo Colo vs Coquimbo Unido. Fecha 9, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Javier Correa, centro, celebra su gol durante el partido de primera division contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Monumental de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 3 Jun. (ATON) -

El goleador y una de las principales figuras del Cacique salió al paso de las especulaciones sobre una partida del club al ser vinculado a supuesto interés de Alianza Lima e Independiente de Avellaneda.

Desde hace días que los hinchas de Colo Colo tienen cierta preocupación por una posible partida a mitad de esta temporada 2026 de Javier Correa, goleador y una de las principales figuras en la campaña que tiene al Cacique como líder exclusivo del Campeonato Nacional.

Es que tras su buen rendimiento en el cuadro albo el delantero argentino ha sido vinculado a un supuesto interés de Alianza Lima de Perú e Independiente de Avellaneda.

Sin embargo, el propio atacante trasandino salió al paso de estos rumores y dejó en claro que no se desenfoca de su presente en el conjunto de Macul.

"No me mueve eso, no me desenfoco, porque soy un agradecido de donde estoy. Todo el mundo se mataría por estar acá. Si tú le preguntas a (Aníbal) Mosa cuántos '9' le ofrecen por cada vez que yo no hago un gol, deben ser miles, pero soy agradecido de donde estoy", expresó el ariete en el programa Tipster de Juega en Línea.

"Estoy tranquilo y contento, disfrutando, queriendo batir mis propios números porque siguen siendo mis metas. Si yo cumplo mis metas, nos va a ir bien a todos", añadió.

Por último, Corra sostuvo: "Siempre el sonajero empieza y depende de cómo tengas los pies. Yo los tengo en la tierra y sé que va a sonar: si haces las cosas bien, sabes que te van a venir a buscar, pero yo soy agradecido de acá, de Aníbal y toda la gente".