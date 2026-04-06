Futbol, Universidad de Chile vs Deportes La Serena Fecha 8, Liga de Primera 2026. El entrenador de Deportes La Serena Felipe Gutierrez es fotografiado durante el partido de la Liga de primera realizado en el estadio Nacional de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Abr. (ATON) -

Felipe Gutiérrez, técnico de Deportes La Serena, sorprendió al asegurar tajantemente que fueron superiores a los azules, pese a la goleada recibida en el Estadio Nacional.

Deportes La Serena sufrió una goleada por 4-0 en su visita a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, por la octava fecha del Campeonato Nacional 2026.

Tras el cotejo, el técnico del cuadro nortino, Felipe Gutiérrez, sorprendió al asegurar que pese a la contundente derrota, fueron superiores a loas azules, Además,s lamentó por las ocasiones de gol que no concretaron.

"En el primer tiempo estábamos jugando un muy buen partido, creo que fuimos superiores a la U, pero nos cuesta mucho convertir. Deberíamos haber marcado algún gol cuando éramos superiores en todos los aspectos. En el segundo tiempo, dos desatenciones nuestras terminan generando dos goles del rival. En esa situación, con dos goles muy rápidos, psicológicamente no pudimos volver al partido", expresó el DT del conjunto granate.

"Seguimos compitiendo, seguimos intentándolo, pero contra la U de Chile acá en el Estadio Nacional se vuelve muy complejo. Termina siendo un resultado de 4-0 cuando la realidad, en cuanto al juego, no fue eso. Creo que fue un partido bastante parejo", añadió.

Por último, Gutiérrez sostuvo que "jugar contra la U siempre es complejo y perder en el Estadio Nacional era una posibilidad bastante amplia, pero creo que competimos de muy buena manera".