Cristian Garay dirá presente en un partidazo del Mundial

Chile.- Árbitro chileno Cristián Garay ya tiene partido y día para debutar en el Mundial - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 27 Jun. (ATON) -

El árbitro chileno volverá a ver acción en un decisivo encuentro de la segunda ronda de la cita planetaria

El árbitro chileno Cristián Garay volverá a ver acción en el campeonato que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México en un verdadero partidazo de la ronda definitoria del Mundial.

El réferi que había dirigido el controvertido partido entre los locales y Catar, y que terminó incluso con un jugador fracturado y varios cobros cuestionados, tomará parte ahora de un lace de la ronda de dieciseisavos de final.

Garay será el cuarto árbitro del cotejo entre Países Bajos y Marruecos, uno de los duelos más atractivos de la fase donde participan los 32 mejores equipos del torneo.

El equipo de jueces será encabezado por el brasileño Wilton Sampaio, secundado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia.

El partido contará con otro chileno dentro del equipo arbitral, ya que también tomará parte del pleito entre europeos y africanos José Retamal, para este enfrentamiento que se disputará el próximo lunes 29 de junio a las 21:00 horas de nuestro país en la ciudad de Monterrey.