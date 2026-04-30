Cristian Garin otra vez dejó escapar el triunfo y saldrá del top 100

Chile.- Muy mala suerte: Garin perdió de forma increíble sorteo de lucky loser en Madrid - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 30 Abr. (ATON) -

El chileno sacó por partido en el tercer set, pero no pudo abrochar y terminó cayendo ante el portugués Nuno Borges en octavos de final del Challenger de Cagliari. Por tercer torneo consecutivo (antes en Montecarlo y Madrid) sufrió una dolorosa remontada.

Lo de Cristian Garin (85° del ranking ATP) en el circuito ya parece para una maldición. Es que otra vez el tenista chileno dejó escapar el triunfo y sufrió una muy dolorosa derrota.

Si la semana pasada fueron dos veces en el Masters 1000 de Madrid (en la qualy y después en el cuadro principal), ahora fue en el Challenger 175 de Cagliari, en Italia.

El "Tanque" cayó ante el portugués Nuno Borges (49°), quien en primera ronda había quedado libre por su condición de tercer cabeza de serie, por parciales de 6-4, 3-6 y 7-6 (6) tras dos horas y 29 minutos de un partido donde sacó por la victoria en el tercer set, pero pudo sentenciar.

En el inicio del primer set, ambos jugadores salvaron puntos de quiebre en el primer y segundo game. En tanto, en el quinto juego el nacido en Arica sufrió una ruptura clave, porque el luso solamente tuvo que mantener sus turnos y selló la manga en el décimo sin problemas.

En el segundo episodio el nacional desperdició una bola de break de entrada en el segundo game. Sin embargo, consiguió quebrar en el sexto juego para después abrochar el parcial con autoridad en el noveno con su envío.

El tercer y último capítulo comenzó favorable de entrada para "Gago", porque quebró en el primer game. En tanto, en el cuarto juego salvó dos puntos de break, mientras que en el siguiente no pudo concretar uno. Y cuando en el décimo sacó por el partido, jugó un horrible turno de saque y le quebraron en cero. Al final todo se definió en un tiebreak donde si bien salvó dos match points, en el tercero no pudo con la presión.

De esta manera, Garin dejó escapar el triunfo en su tercer torneo consecutivo, pues antes lo hizo en Montecarlo (iba 4-0 y después 5-2 en el tercer set ante el alemán Alexander Zverev) y las mencionadas en Madrid. Además, la derrota le significará salir del top 100 el lunes al no defender la final que alcanzó en el Challenger de Mauthausen en esta misma fecha el año pasado (de momento se ubica en el casillero 102 en el ranking en vivo).

Ahora el chileno tendrá que enfocarse en la qualy del Masters 1000 de Roma, cuya fase clasificatoria arranca este lunes 4 de mayo.