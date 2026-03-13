Cristián Zavala avisa: "Este año puedo tener mi mejor versión

Futbol, Coquimbo Unido vs Union Española. Fecha 28, Liga primera 2025. El jugador de Coquimbo Unido Cristian Zavala, centro, celebra tras marcar un gol contra Union Española durante el partido de primera division disputado en el estadio Francisco Sanchez - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 13 Mar. (ATON) -

En la previa al duelo de este sábado ante Universidad de Chile, el extremo de Coquimbo Unido se refirió a su evolución como jugador y aseguró que esta temporada podría exhibir su mejor nivel.

Coquimbo Unido y Universidad de Chile se enfrentarán este sábado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en uno de los partidos más atractivos de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026.

En la previa al cotejo, Cristián Zavala, una de las figuras del cuadro "pirata", se refirió a su evolución como jugador y aseguró que esta temporada podría exhibir su mejor nivel.

"Estoy más maduro, aunque me sigo mandando cagadas como todas las personas, pero siempre busco lo mejor para el equipo. Estoy en una etapa de mi vida donde me siento tranquilo, con ganas de entrenar, y creo que este año puedo tener una de mis mejores versiones", expresó el ex Colo Colo en conversación con DSports.

Sobre los aspectos que todavía necesita mejorar, el extremo sostuvo: "El tema de la definición es algo que siempre lo he tenido al debe. Este año llevo pocos minutos jugados y ya tengo un gol, así que algo he mejorado".

Por último, Zavala destacó que se haya mantenido gran parte del plantel del conjunto aurinegro tras conquistar el título en 2025: "La mayoría de los jugadores estuvimos el año pasado en el club. Solo se fueron cuatro jugadores y el resto seguimos siendo los mismos. Entonces, se sigue llevando la misma idea de tener un buen grupo, un buen camarín y remar todos para el mismo lado".