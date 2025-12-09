Cristián Zavala quiere seguir en Coquimbo: "Es más atractivo jugar Libertadores"

Futbol, Coquimbo Unido vs Union Española. Fecha 30, Liga primera 2025. El jugador de Coquimbo Unido Cristian Zavala, centro, celebra tras marcar un gol contra Union Española durante el partido de primera division disputado en el estadio Francisco Sanchez - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 9 Dic. (ATON) -

El futuro del delantero está en continuar en el campeón del fútbol chileno o regresar a un Colo Colo que se quedó sin participación internacional de cara al 2026.

Cristián Zavala fue una de las figuras del campeón Coquimbo Unido, pero su futuro de cara a la próxima temporada se debate entre continuar y disputar la Copa Libertadores con el cuadro "pirata" o regresar a Colo Colo.

Con ese panorama, el delantero reconoció en diálogo con TNT Sports durante la Gala Crack del fútbol chileno que "esta semana tienen la reunión, porque tiene que decidirse luego para tranquilidad mía y saber qué va a pasar".

"Que sea lo que dios quiera. Si tengo que volver a Colo Colo, voy a estar bien, y si me tengo que quedar en Coquimbo, voy a estar bien también", añadió.

De todas formas, Zavala aclaró que desearía continuar en el conjunto aurinegro: "Es mucho más atractivo jugar Copa Libertadores, pero bueno, ahí tienen que decidirlo los dirigentes".

Consignar que Colo Colo no logró clasificar a la Copa Sudamericana, por lo que no disputará ningún torneo internacional en la siguiente temporada, por lo que seguir en Coquimbo asoma como mejor opción para el futbolista.