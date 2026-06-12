Cristiano Ronaldo admitió que Portugal jugó a media máquina ante Chile

Futbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 Cristiano Ronaldo de Portugal, es fotografiado, durante el partido amistoso FIFA 2026, contra Chile, disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Lisboa, Portugal 06/06/2026 Foto: Zed - Zed Jameson /Photosport

Santiago 12 Jun. (ATON) -

El astro luso reconoció que era "normal" que el cuadro europeo no estuviera a su mejor nivel en los amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo.

Antes de embarcarse junto al resto de la delegación de Portugal con rumbo a Norteamérica para competir en la Copa del Mundo, el histórico Cristiano Ronaldo habló con los medios y dejó una sorpresiva declaración en referencia a la Selección chilena.

Es que partiendo su declaración, CR7 dejó entrever que el combinado luso jugó a media máquina ante contra la Roja como ante Nigeria, partidos que en ambos casos se impusieron por 2-1.

"Fue una preparación bastante buena, aunque agotadora. Normalmente, no estaríamos a nuestro máximo nivel para estos dos partidos", sostuvo el goleador histórico de su país.

El actual jugador del Al-Nassr remarcó que "lo más importante es cuando las cosas se pongan serias el 17 de junio (cuando debute Portugal en el Mundial). Cuando la intensidad aumente, la tensión subirá... ahí veremos quiénes son los verdaderos campeones".

Con respecto a la chapa de candidato que se le ha dado al equipo, Ronaldo puntualizó que "dependerá de muchos factores. Estoy seguro de que saldrá bien. Lo más importante es empezar bien, quedar primero y a partir de ahí. El camino se construye caminando. Empezar bien es lo importante. Solo lo sabremos al final".