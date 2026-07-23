CSyD Colo Colo confirmó fecha de la histórica visita de Mirko Jozic a Chile

Archivo - Chile.- El nuevo arquero extranjero que es opción en Colo Colo tras la caída de Mele - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 23 Jul. (ATON) -

El legendario técnico croata, quien llevó al Cacique en 1991 a obtener el histórico título de la Copa Libertadores, se reencontrará con el pueblo albo en el mes de septiembre.

Después de más de 20 años, Mirko Jozic volverá a Chile para reencontrarse con Colo Colo, cuadro con el que obtuvo en 1991 el histórico título de la Copa Libertadores.

Este jueves el Club Social y Deportivo Colo Colo confirmó, a través de sus redes sociales, la fecha del esperado regreso del legendario técnico croata.

"El 8 de septiembre, nuestro querido Mirko Jozic llegará a Chile para reencontrarse con el pueblo colocolino después de más de 20 años, y son nuestras socias y socios quienes lo harán posible", publicó la entidad.

"Mantente atenta y atento a nuestras redes sociales, porque pronto entregaremos más detalles sobre las actividades y homenajes que prepararemos para recibirlo", añadió.

La visita del balcánico se extenderá hasta el 20 de ese mes y se espera que se reúna con los ex jugadores del histórico plantel de 1991 y participe en diversas actividades del club.