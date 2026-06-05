Archivo - Chile.- Vicepresidente de ByN y gesto a hinchas de la UC: "Fui víctima, no victimario" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 5 Jun. (ATON) -

En medio de la celebración del aniversario número 35 del histórico título de la Copa Libertadores, el presidente de la corporación del Cacique, Edmundo Valadares, anunció que el técnico del mítico plantel regresará en septiembre al país.

Ya se cumplieron 35 años del histórico título de Colo Colo en la Copa Libertadores de 1991, por lo que en el Cacique están de fiesta.

De hecho, el jueves el Club Social y Deportivo organizó una cena en honor a los campeones de la hazaña lograda hace ya más de tres décadas.

Edmundo Valladares, presidente de la corporación de los albos, confirmó que Mirko Jozic, entrenador del mítico plantel, vendrá a Chile en septiembre próximo.

"Queremos hacer una gran bienvenida a Mirko como se merece. Esperamos que todos puedan sumarse y que tenga el homenaje que merece. La confirmación de su venida se fue dando hace poco. No ha sido fácil, ya que vive muy lejos. La idea es que él también pueda disfrutarlo. Estamos felices de contarles que Mirko Jozic regresa a su casa", expresó el timonel a radio ADN.

Consultado sobre cómo surgió la invitación a Jozic, Valladares sostuvo que Pedro Ruminot viajó a Croacia para conversar con el ex DT del Cacique: "Pedro tuvo la oportunidad de viajar a Croacia, estuvo con ellos y acercó un poquito más las ganas de que estuviera acá. También agradezco a Mirko que me permitió conversar con él y que se haya convencido, porque creo que el hecho de que venga significa mucho para los colocolinos".

"Ojalá podamos tenerlo junto a miles de personas y retribuir lo que nos entregaron, porque nos hicieron un club más grande. Creo que se debe hacer mayor justicia y, a 35 años de esa hazaña, qué cosa más bonita que podamos hacerlo", sentenció.