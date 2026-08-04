Futbol, Presentacion oficial de Vozinha El nuevo portero de Colo Colo Josimar Jose Evora Dias, mas conocido como Vozinha es presentado oficialmente para unirse al plantel este segundo semestre 04/08/2026 Diego Martin/Photosport Football, - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 4 Ago. (ATON) -

Vozinha, portero caboverdiano que causó sensación en la Copa del Mundo, entregó sus razones para fichar por el Cacique, transparentó sus objetivos en el club y detalló la primera conversación que tuvo con el director técnico Fernando Ortiz.

Josimar José Évora Dias, portero caboverdiano mejor conocido como Vozinha, fue presentado oficialmente este martes como flamante contratación de Colo Colo en una sala de prensa repleta de medios en el estadio Monumental.

En la instancia, el cancerbero de cuarenta años sostuvo que "para mí es un placer y un orgullo estar acá. Antes que nada, agradecer al presidente y a Colo Colo por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato competitivo. Estoy muy feliz de estar en Chile".

Sobre el recibimiento que tuvo en el aeropuerto, el golero admitió que "estoy muy agradecido de todo esto. No lo esperaba cuando llegue aquí. Agradecer a todos los hinchas porque el cariño para mí es todo. Pienso que con trabajo y día a día el club consiga demostrar todo el cariño que ha demostrado hacía mí".

Con respecto a los motivos que lo impulsaron a fichar pro el Cacique, el futbolista africano subrayó que "la decisión fue muy clara, porque a pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y en ligas, en clubes no muy grandes, pero siempre dentro de mí, dije a mí mismo que yo era jugador de equipo grande".

"Entonces, cuando apareció Colo Colo, que es el más grande de Chile, no había dudas. Conozco mucho de las selecciones anteriores de Chile, (Marcelo) Salas, (Iván) Zamorano, (Jorge) Valdivia, y también seguimos mucho la Copa Libertadores. Para la gente de Cabo Verde, la Libertadores es una competición muy fuerte y sé que la liga chilena es una liga muy competitiva. Siempre procuré jugar en una liga competitiva y en un club tan grande", agregó.

A propósito de las exigencias que tiene el elenco popular, el arquero afirmó que "para mí en el fútbol no hay presión. Pienso que la presión es cuando estás enfermo o alguien de tu familia se enferma o no tienes qué comer. La afición quiere siempre lo mejor, pienso que todos los jugadores trabajamos para estar bien. El Mundial era una gran presión, pienso trabajar y conseguir los objetivos".

Al ser consultado por su estado de forma para ponerse bajo los tres tubos del conjunto albo, el experimentado guardameta indicó que "toda mi vida y carrera aprendí a competir. Estoy acá para competir y trabajar, estaré mejor, estuve de vacaciones. El entrenador tendrá elegir, pero estoy acá para competir, jugar y que Colo Colo cumpla sus objetivos".

El cuidavallas también detalló por qué tardó su arribo al país. "Demoró porque el lunes viajé a Lisboa, el martes tuve que firmar la Visa, viví en Portugal y cuando vivimos en países diferentes, tenemos casa, contratos de electricidad y teníamos que tratar todo, desde el coche y esas cosas. Pedí al presidente y agradezco la paciencia. Quería venir lo más pronto posible, pero con la cabeza limpia. Siempre soñé en jugar en un equipo grande y un campeonato competitivo, estaba claro dónde jugar. Recibí propuestas, pero Colo Colo fue prioridad", precisó.

El mundialista caboverdiano señaló sobre el técnico Fernando Ortiz que "me recibió muy bien, una conversa muy tranquila. Los otros porteros que están acá tienen mucha calidad y tengo que trabajar para mostrarla. Fue un contacto corto, hablamos. Estamos en Colo Colo y hay que trabajar".

Para cerrar, Vozinha enfatizó que "como jugador de Colo Colo tengo que mojar la camiseta. La historia del club, el más grande de Chile y trabajar al máximo todos los días. El trabajo dignifica a todos y trabajaré al máximo que puedo para darle a los colocolinos la mejor forma de dignificar el trabajo y esta camiseta. Trabajando mucho será la mejor manera de demostrarlo".