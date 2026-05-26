Hasta cuatro clubes ingleses buscarían el fichaje de Brereton Díaz

Futbol, Chile vs Cabo Verde Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Ben Brereton de Chile durante el partido Chile vs Cabo Verde, Torneo FIFA Series, disputado en Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda, el viernes 27 de marzo de 2026. Foto: Joshua Devenie / - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 27 May. (ATON) -

Tras cumplir una buena campaña en su préstamo en Derby County, el delantero nacional volvió a Southampton, elenco que no vería con malos ojos desprenderse de "Big Ben".

El delantero nacional Ben Brereton Díaz retornó a las filas del Southampton luego de su préstamo en Derby County, elenco donde el chileno-inglés marcó ocho goles y dio tres asistencias en 41 partidos.

Aun cuando actualmente se encuentra en recuperación tras someterse a una operación, el atacante ha despertado el interés de por lo menos cuatro clubes británicos que buscarían su fichaje para la próxima temporada.

Así lo dio a conocer Daily Echo, medio que aseguró que el propio Derby County, West Bromwich Albion, Middlesbrough y Sheffield United tendrían en carpeta a "Big Ben".

En la publicación señalaron que si bien Brereton Díaz tiene contrato vigente con el "Soton" hasta mediados de 2028, el cuadro albirrojo no pondría mayores trabas para su posible venta.

Cabe recordar que el conjunto santo pagó 8,3 millones de euros al Villarreal en julio de 2024 para hacerse con los servicios del oriundo de Stoke.