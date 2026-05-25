Cuatro jugadores serían sancionados por la pelea en el clásico UC-Colo Colo

Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo Fecha 13, Liga de Primera 2026. Los jugadores de Universidad Catolica discuten contra jugadores de Colo Colo durante un partido de primera disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, - Antonio Valencia/Photosport

Santiago 25 May. (ATON) -

A pesar de que no hubo expulsados por los incidentes al término del partido, el árbitro tendría consignado en su informe a futbolistas cruzados y albos.

El clásico donde Colo Colo derrotó por 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena, por la 13° fecha del Campeonato Nacional, se vio empañado por la pelea que protagonizaron ambos planteles al término del partido.

Si bien no hubo ningún expulsado por los incidentes, el árbitro José Cabero tendría consignado a cuatro jugadores en su informe.

Según dio a conocer radio ADN, el juez ya revisó las imágenes de la televisión y tendría anotados a los defensas del Cacique Javier Méndez y Joaquín Sosa, además, del zaguero de los cruzados Daniel González y el portero estudiantil Vicente Bernedo como los principales responsables de la trifulca.

De esta manera, todos ellos serían expulsados por la pelea y el Tribunal de Disciplina de la ANFP, que se reunirá este martes, tendría que resolver la cantidad de partidos que recibirá como sanción cada uno de los futbolistas.

Consignar que el juez José Cabero emitirá este lunes su informe para saber quiénes serán posteriormente los castigados por los incidentes en el clásico.