Curicó Unido derrotó a Ñublense por Copa Chile

Futbol, O'Higgins vs Nublense Fecha 27, Liga de primera 2025. Los jugadores de Nublense reaccionan luego de un partido de la liga de primera disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile. 08/11/2025 Jorge Loyola/Photosport Football, O'Higgins - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 22 Jun. (ATON) -

El cuadro tortero aprovechó el inicio del segundo tiempo para marcar diferencias y quedarse con tres puntos clave en la Copa Chile.

Curicó Unido venció por 1-0 a Ñublense en un partido válido por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Chile, disputado en el Estadio La Granja, en la región del Maule.

El único gol del compromiso llegó apenas iniciado el segundo tiempo. A los 47 minutos, el joven de 20 años Joaquín Alfaro sorprendió con un potente remate que se convirtió en el tanto decisivo de la jornada.

Con este resultado, el elenco curicano alcanzó las 6 unidades en el grupo, igualando la línea de Rangers en la parte alta de la tabla. Ñublense, en tanto, y la Universidad de Concepción continúan sin sumar puntos en la competencia.

En la próxima fecha, Curicó Unido visitará a la Universidad de Concepción, mientras que Ñublense deberá enfrentar a Rangers en condición de forastero.