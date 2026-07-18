Damián Pizarro allana el camino para su regreso al fútbol chileno

Archivo - Chile.- Vuelco en el futuro de Damián Pizarro: Udinese le daría nueva oportunidad - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 18 Jul. (ATON) -

Desde Argentina avisaron que el joven delantero tendría avanzada su salida de Racing de Avellaneda, cuadro al cual llegó en calidad de préstamo desde Udinese.

Tras varias semanas de especulaciones, todo parece aclararse para el delantero nacional Damián Pizarro, quien tuvo un semestre para el olvido con Racing de Avellaneda, combinado al cual llegó en calidad de cedido por Udinese.

Es que en el último tiempo se ha especulado con que el joven atacante estaría en la órbita de Audax Italiano, cuadro donde aspira a tener la regularidad que no tuvo ni en la Academia ni en su anterior préstamo en Le Havre de Francia.

Ahora, el periodista argentino Uriel Iugt no solo confirmó que el elenco itálico tendría negociaciones avanzadas con el ariete chileno, sino que además tendría encaminada la rescisión de su contrato con el conjunto albiceleste.

La idea de los audinos, sostuvo el comunicador, sería pedir la cesión hasta fin de año del formado en Colo Colo, quien desde que salió del Cacique rumbo a Italia a mediados de 2024, solo ha sumado 522 minutos en cancha.