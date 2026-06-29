Damián Pizarro comenzó trabajos en Racing pero lejos de los titulares

Archivo - Chile.- Damián Pizarro podría volver al fútbol chileno como posible fichaje de Audax - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 29 Jun. (ATON) -

El delantero chileno está cada vez más afuera del elenco argentino y se busca su salida

El delantero chileno Damián Pizarro está cada vez más lejos de la estelaridad de Racing de Avellaneda y su salida es inminente.

El futbolista nacional no logró consolidarse, y la decisión que tomó el cuerpo técnico que encabeza Juan Pablo Vojvoda es una prueba más que lo aleja de la Academia.

Mientras el plantel titular está realizando trabajos de pretemporada en la localidad de Cardales con 26 jugadores, Damián Pizarro este lunes, lejos de sus compañeros, se quedó en Avellaneda, en el predio Titta Mattiussi hasta que la dirigencia logre un acuerdo con el representante del delantero para finiquitar su salida con la rescisión del contrato que lo tenía ligado en calidad de préstamo hasta fines de año, según informó la prensa argentina, ya que la decisión está tomada, no volverá a jugar en Racing.

Pizarro, que pertenece al Udinese de Italia, tuvo escasa participación en la Academia, donde disputó sólo seis partidos desde su llegada, dos de ellos de titular, y ahora tendrá que buscar un nuevo equipo, luego de dos temporadas donde prácticamente no ha jugado.