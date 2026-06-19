Damián Pizarro podría volver al fútbol chileno como posible fichaje de Audax

Archivo - Chile.- La categórica respuesta del DT de Racing por "borrar" a Damián Pizarro - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 19 Jun. (ATON) -

El joven delantero chileno, quien no seguiría en Racing de Avellaneda, habría sido ofrecido al cuadro itálico de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

Con el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026, los rumores sobre posibles fichajes en este mercado invernal de pases del fútbol chileno llegaron con todo.

En las últimas horas se dio a conocer sobre la opción de que Damián Pizarro, quien no seguiría en Racing de Avellaneda, regrese al balompié nacional como refuerzo de Audax Italiano.

Según informó el medio partidario Tanoticiascl, el ex delantero de Colo Colo habría sido ofrecido al conjunto de colonia como alternativa de cara a la segunda parte de la temporada.

Eso sí, la publicación enfatizó en que "por ahora no hay negociaciones avanzadas ni acuerdo, pero su nombre está sobre la mesa".

Un eventual regreso al fútbol chileno sería una gran chance para recuperar el protagonismo que no ha logrado en el extranjero en sus pasos por el Udinese de Italia, el Le Havre de Francia y Racing de Argentina.