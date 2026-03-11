Damián Pizarro sumó 2da titularidad consecutiva en Racing, pero recibió críticas

Futbol, Chile vs Paraguay Quinta fecha, eliminatorias al mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Damian Pizarro es fotografiado durante el partido de clasificacion al mundial 2026 contra Paraguay disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Mar. (ATON) -

El joven delantero chileno fue estelar en el empate como visita ante Sarmiento de Junín, pero tuvo un partido complicado, debido a que se vio muy aislado y fue reemplazado en el inicio del complemento. La prensa argentina cuestionó su desempeño.

Poco a poco Damián Pizarro comienza a ganarse un espacio en Racing de Avellaneda. El joven delantero chileno sumó durante la noche del martes su segundo partido como titular en la Academia, en el empate sin goles como visita frente a Sarmiento de Junín, por la décima fecha del Torneo de Apertura argentino.

Sin embargo, el partido fue complicado para el atacante nacional, debido a que se vio muy aislado y fue reemplazado a los 58 minutos por Tomás Conechny.

La prensa argentina criticó el desempeño del ariete formado en Colo Colo. Por ejemplo, el diario Olé publicó que "se nota que le falta en lo físico" y que no logró provocar peligro real en el área rival.

En tanto, medios partidarios del club aseguraron que pese a aguantar balones de espalda, todavía se le ve falto de ritmo, lento en los giros y algo pesado tras su largo periodo de inactividad en Europa.

Esta fue la primera vez en casi dos años que Damián Pizarro pudo sumar dos titularidades consecutivas. La última ocasión había sido en mayo de 2024, con la camiseta de Colo Colo.