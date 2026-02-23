Daniel Castro y posible salto a un club grande: "Cada jugador aspira a algo más"

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Limache. Fecha 4, Liga de Primera 2026. El jugador de Deportes Limache Daniel Castro celebra su gol durante el partido de primera division disputado en el Estadio Nacional en Santiago, Chile. 22/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 23 Feb. (ATON) -

Tras el empate ante Universidad de Chile, la figura de Deportes Limache se refirió al buen presente del cuadro "tomatero" y los supuestos sondeos que tuvo por parte de Colo Colo y clubes argentinos en el reciente mercado de fichajes.

Deportes Limache continúa con si destacada campaña en este inicio del Campeonato Nacional 2026 y rescató un agónico empate a 2 frente a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha del certamen.

Una de las figuras del cuadro "tomatero" fue Daniel Castro, quien marcó el gol que abrió la cuenta del marcador. Tras el cotejo, "Popín" resaltó la actuación de su escuadra.

"En nuestro equipo, todos los jugadores se ponen el overol y todos corremos por el compañero. Somos un equipo que está en transición, vamos de menos a más", expresó el delantero a radio ADN.

"Estoy muy contento porque se me están dando las cosas. Los goles te hacen tirar para arriba y gracias a Dios se me han estado dando", añadió.

Además, se refirió a las supuestos sondeos que tuvo por parte de Colo Colo y clubes argentinos en el reciente mercado de fichajes: "Cada jugador aspira a algo más, pero no se dio. Todo pasa por algo. Ahora pertenezco a Deportes Limache, me queda contrato por todo el 2027, así que veremos qué pasa más adelante".

Por último, consultado sobre la chance de arribar en un futuro a la U, Castro sostuvo: "No le cierro las puertas a nadie. Esta profesión es muy corta y uno puede jugar donde sea".