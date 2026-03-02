Daniel Garnero arriesga dura sanción por su expulsión ante Ñublense

Futbol, Universidad Catolica vs Coquimbo Unido Fecha 4, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, Chile. 21/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Mar. (ATON) -

El árbitro Fernando Véjar consignó en su informe una "conducta inapropiada" por parte de un enfurecido técnico de Universidad Católica, quien fue expulsado en la victoria de los cruzados en Chillán.

Pese a la victoria por 2-1 ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por el cierre de la quinta fecha del Campeonato Nacional, en Universidad Católica están inquietos por su técnico Daniel Garnero.

Es que el técnico del cuadro cruzado arriesga recibir una dura sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, debido a la expulsión que sufrió en el duelo ante los Diablos Rojos.

El técnico argentino manifestó toda su molestia al cuerpo arbitral tras el cotejo, tal como lo consignó el juez Fernando Véjar en el informe que dio a conocer.

"Conducta inadecuada dentro del banco: finalizado el partido se dirige al cuarto árbitro haciendo un gesto de desaprobación con sus manos y diciendo a viva voz: 'son un desastre'", detalló el réferi en el documento.

De esta manera, Garnero tendrá que declarar ante el Tribunal de Disciplina, que sesiona cada martes, para apelar a la tarjeta roja, aunque también arriesga más de una fecha de suspensión.