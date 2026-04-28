Daniel Garnero avisó a Barcelona de Guayaquil: "Venimos por los tres puntos"

Futbol, Universidad de Chile vs Universidad Catolica. Fecha 11, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Universidad de Chile disputado en el estadio - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 28 Abr. (ATON) -

Tras arribar a Ecuador, el técnico de Universidad Católica anticipó el duelo del miércoles por la tercera fecha de la fase grupal de Copa Libertadores.

Universidad Católica ya arribó a Ecuador para enfrentar este miércoles a Barcelona de Guayaquil (20:00 horas chilena), por la tercera fecha de la fase grupal de Copa Libertadores.

Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, el técnico de los cruzados, Daniel Garnero, anticipó el crucial duelo por el torneo continental.

"Es un partido difícil, como todos. El triunfo en Brasil (ante Cruzeiro) fue muy importante y lo tenemos que revalidar acá", expresó el estratego del conjunto de la franja.

Sobre el elenco ecuatoriano, el DT sostuvo: "Es un equipo que está en Copa Libertadores y eso quiere decir que hizo las cosas bien como para jugar cosas importantes. Lo seguimos en todos lados y lo tratamos de mirar mucho para nosotros también. Tengo las mejores referencias de Barcelona".

"Esperemos ver una muy buena versión y llevarnos los tres puntos que es lo que venimos a buscar", sentenció el adiestrador de los estudiantiles.