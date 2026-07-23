Daniel Garnero y falta de refuerzos en la UC: "Está difícil, no soy optimista"

Futbol, Universidad Catolica vs San Luis Fecha 4, Copa Chile 2026. ElÊentrenadorÊde Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante el partido de Copa Chile contra San Luis realizado en el estadio Claro Arena de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 23 Jul. (ATON) -

El técnico del cuadro cruzado se refirió a las complicaciones del club para sumar fichajes de cara a esta segunda parte de la temporada 2026.

Universidad Católica se alista para iniciar este sábado, ante Deportes La Serena, la segunda rueda del Campeonato Nacional y todavía no logra sumar refuerzos.

La situación preocupa en el cuadro cruzado, considerando que en unas semanas tendrá que afrontar la llave ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final de Copa Libertadores.

Por lo mismo, el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, reiteró su pesimismo sobre el tema durante la conferencia de prensa de este jueves.

"Está difícil. Queremos jerarquizar el plantel y no es sencillo. No es sencillo por un montón de aspectos. Cuando buscas un futbolista con un cierto nombre, a veces no interesa mucho el mercado, a veces no se dan los números. Siempre son todas cosas muy difíciles de poder destrabar. No soy muy optimista. Ojalá que se pueda dar, pero no soy muy optimista", expresó el estratego argentino.

De todas formas, el adiestrador trasandino valoró el actual plantel: "Me ilusiono y soy muy optimista, creo mucho en lo que podemos dar como plantel, conformar el mejor equipo posible dentro de un grupo de jugadores que lo está haciendo muy bien. Estamos muy ilusionados con que vamos a tener un semestre muy exigente, pero muy bueno también".

En cuanto al receso del Campeonato Nacional y la diferencia con el líder Colo Colo, el DT sostuvo: "No tuvimos quizá el descanso o el receso que se necesita después de una temporada exigente. Sabíamos que se nos iba a dar así y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. No perder ritmo es bueno, los entrenamientos están siendo muy intensos y eso me deja tranquilo para encontrar un equipo dinámico. Estamos a 10 puntos (del Cacique), que es un montón, pero esto es fútbol. Tenemos que pensar en el partido del fin de semana, hacer las cosas bien, mirar para adentro, tratar de ganar de la mejor manera posible y seguir creciendo".

Por último, sobre la baja de Clemente Montes, quien fue operado de una lesión en el pie y estará cerca de tres meses fuera de las canchas, Garnero comentó: "Tenemos un plantel que sostiene este tipo de ausencias. Nos pasó con otros futbolistas. Lo malo es que Clemente estaba teniendo un gran nivel y estaba siendo muy importante dentro del equipo, pero son cosas que tiene el fútbol. El que va a jugar en su reemplazo tiene que aprovechar la oportunidad".