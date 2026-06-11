Daniel Garnero y presente de la UC: "El equipo está en ascenso en todo sentido"

Futbol, Universidad Catolica vs Cobresal Fecha 6, Copa de la Liga 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante el partido de copa de la liga por el grupo B contra Cobresal disputado en el estadio Claro Arena en - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Jun. (ATON) -

El técnico del cuadro cruzado aplaudió el momento de su elenco previo al duelo de este domingo ante Universidad de Concepción, por el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Tras la eliminación en la fase grupal de la Copa de la Liga, Universidad Católica volverá a enfocarse en el Campeonato Nacional, donde este domingo recibirá a Universidad de Concepción por el cierre de la primera rueda.

Este jueves el técnico del cuadro cruzado, Daniel Garnero, anticipó el duelo ante el Campanil y aseguró que el equipo ha ido mejorando, por lo que tiene gran confianza de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

"La verdad que veo que el equipo está creciendo. Está en ascenso en todo sentido: en niveles individuales, colectivamente. Se están obteniendo los resultados que buscamos, de muy buena forma, así que estamos muy satisfechos con el momento que está atravesando el equipo", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

"El campeonato chileno es muy parejo. No hay grandes diferencias. El puntero que se cortó mucho no gana superando a todos los rivales por mucho. Son todos resultados muy cortos. El equipo viene creciendo, viene consolidándose y eso nos da la seguridad de que vayamos a buscarlo de la manera que busquemos, podemos obtener el resultado que queremos, así que estamos bien. Nosotros estamos bien, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival difícil", añadió el trasandino.

Además, sostuvo que el equipo "físicamente no tuvo inconvenientes. Si bien tuvimos mucha exigencia, el plantel respondió muy bien. No hubo grandes lesiones y con tanta exigencia, tantas intensidades, porque el equipo fue aumentando constantemente las intensidades físicas en las distintas competencias, lo íbamos haciendo cada vez mejor, más intenso y el plantel reaccionaba muy bien, así que por ese lado muy, muy satisfecho".

Por último, sobre la Copa Chile, donde la UC se estrenará la próxima semana, Garnero comentó: "Vamos a prepararnos para ganarla. Jugarán los chicos que tienen que jugar. Pero toda competencia que tengamos vamos a prepararnos para competir y llegar a lo más, lo más alto posible".