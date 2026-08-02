Daniel Garnero se resigna ante la escasez de refuerzos en Universidad Católica

Futbol, Deportes Concepcion vs Universidad Catolica Decimoseptima fecha, campeonato Nacional 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante el partido de primera division contra Deportes Concepcion disputado en el - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 2 Ago. (ATON) -

El entrenador aseguró que "siempre hay algún inconveniente" en el mercado de pases, reconociendo que el presupuesto y el poco interés de los futbolistas han sido piedras de tope para contratar caras nuevas.

Una Universidad Católica irreconocible cayó esta tarde ante Deportes Concepción por un inapelable 3-0, resultado que dejó con evidente molestia al entrenador del conjunto cruzado, Daniel Garnero.

Al margen de cuestionar la validez del tanto con el cual los penquistas abrieron la cuenta, el argentino sostuvo que "en el primer tiempo creo que llegaron tres veces, nos hicieron dos goles. Nosotros llegamos 6 o 7 y nos costó esa efectividad, venimos con esos problemas de no poder terminar bien y se nos nota".

"En el segundo arrancamos bien, tuvimos también insinuaciones, no tuvimos esa precisión para poder definir y hasta que nos hacen el gol. Después nos equivocamos, la cancha estaba cada vez peor, quisimos asociar en lugares donde estaba muy difícil, ahí quedamos un poco expuestos, porque nos recuperaban la pelota y nos atacaban, tuvieron varios ataques de esa manera y nosotros generamos muy poco", complementó el adiestrador del cuadro precordillerano.

Respecto a la irregularidad mostrada en los últimos encuentros, el DT admitió que "me preocupa ese pequeño bajón que tenemos en lo individual y colectivo, obviamente que todo arranca desde lo individual y se termina colectivamente, que no podemos ser efectivos para terminar y que nos llegan no tantas veces y nos convierten".

Sobre esa misma línea, el estratego se refirió al mercado de pases del club, mostrándose un tanto resignado por la opción de sumar caras nuevas. "Ojalá podamos traer a alguien, pero siempre hay algún inconveniente... el presupuesto y el poco interés de algún protagonista para venir. Queremos buscar a alguien de jerarquía y no lo encontramos", puntualizó.

Por último, al ser consultado por los objetivos del equipo tras quedar a quince puntos del líder Colo Colo, Garnero recalcó que "obviamente que queríamos en este arranque acercarnos y terminamos alejándonos, pero bueno, queda mucho y va a depender mucho de nosotros".