Daniel Garnero, técnico de la UC, sufrió el fallecimiento de su madre

Futbol, Coquimbo Unido vs Deportes Concepcion Fecha 3, Copa de la Liga 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante un partido copa de la liga disputado en el estadio El Cobre en El Salvador, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 12 May. (ATON) -

El propio cuadro cruzado dio a conocer, a través de sus redes sociales, la muerte de la mamá del técnico argentino a los 87 años.

En Universidad Católica están de luto. Es que en las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de la madre de Daniel Garnero, técnico del cuadro cruzado.

El propio conjunto de la franja informó, a través de sus redes sociales, que María Angélica Bourlon de Garnero murió a los 87 años.

"Le enviamos un abrazo afectuoso de consuelo, paz y tranquilidad para este triste momento. Hacemos extensivas nuestras condolencias a la familia de Daniel, sus amigos y cercanos", sostuvo el elenco estudiantil en la misiva.

De esta manera, el equipo precordillerano no contará con el estratego argentino durante el entrenamiento de este martes con miras al partido del sábado ante Deportes Limache, por la 12° fecha del Campeonato Nacional.

De hecho, el adiestrador ya se encuentra en su país para los funerales de su madre.