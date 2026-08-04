Daniel Morón explicó por qué ficharon a Vozinha y envió un mensaje a Maureira

Futbol, Presentacion oficial de Vozinha El nuevo portero de Colo Colo Josimar Jose Evora Dias, mas conocido como Vozinha es presentado oficialmente para unirse al plantel este segundo semestre 04/08/2026 Diego Martin/Photosport Football, - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 4 Ago. (ATON) -

El gerente deportivo de Colo Colo detalló cómo se gestó la llegada del arquero caboverdiano y afirmó que su contratación puede ayudar al joven golero del cuadro albo.

Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, detalló este martes cómo se concretó el fichaje del portero caboverdiano Vozinha, quien ganó reconocimiento planetario con sus actuaciones en la Copa del Mundo y hoy fue presentado oficialmente como fichaje del cuadro popular.

En conferencia de prensa, el directivo albo indicó que "me llegó la propuesta de Vozinha y en un momento dije 'pero lo de Vozinha debe ser difícil de traer' y me dijeron 'no creas'. Al día siguiente me encontré al presidente y le comenté y me miró con una sonrisa. Conversamos, avanzamos y tenemos a Vozinha sentado aquí. Fue una cosa maravillosa".

"Habíamos visto todo lo que había creado en el mundo y pensábamos que era imposible que pudiera venir a Sudamérica, podía ir a cualquier parte del mundo. Se dio en una conversación con un amigo y acá está", complementó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Al mismo tiempo, el "Loro" sostuvo que "conozco la historia de Vozinha, de su niñez, me recuerda a mí. Crecí en el campo, lejos de la ciudad y eso me hizo sentir muy cercano a él. Cuando lo vi en el Aeropuerto tuve una sensación especial, recordado mi niñez y estas cosas son lo que uno aprende en el campo, lejos de todo, en los sueños".

El ex guardameta también tuvo palabras para Gabriel Maureira, joven golero del Cacique, y dejó en claro que la contratación del mundialista de cuarenta años no será un inconveniente para él y que incluso podía ayudarlo en su crecimiento.

"En todas las instituciones grandes hay una competencia grande. Lo que mejor podemos hacerle a Maureira es traerle gente del nivel de Vozinha, que viene de brillar en el Mundial. Gabriel va a aprender mucho de Vozinha, como lo ha hecho desde que está en la institución, desde los 10 años. No es preocupante, todo lo contrario", finalizó Morón.