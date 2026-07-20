Los dardos de Claudio Bravo por la final del Mundial 2026

Futbol, Homenaje ganadores Copa America Centenario 2016 Ceremonia de homenaje de la Federacion de Futbol de Chile a los ganadores de la Copa America Centenario 2016 realizado en el Complejo Deportivo Juan Pinto Duran de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El histórico ex portero de la Selección chilena y bicampeón de América reaccionó en redes sociales lanzando dos mensajes con dardos incluidos a Argentina.

España se convirtió en el flamante campeón del Mundial 2026 tras derrotar el domingo por 1-0 a Argentina en el Metlife Stadium, en New Jersey, en el alargue.

Tras la victoria del combinado hispano fueron varias las figuras chilenas que se pronunciaron en redes sociales. Uno de ellos fue Claudio Bravo, histórico ex arquero de la Selección chilena, bicampeona de América.

En su cuenta de X, el otrora y legendario capitán de la Roja lanzó dos mensajes con dardos incluidos a la Albiceleste de Lionel Messi.

Primero, el retirado golero escribió "gol legítimo" por el tanto que le anularon a Nico Williams en el tiempo extra de la definición en Estados Unidos.

En tanto, al término del partido sostuvo: "Ganó el fútbol". La reacción de Bravo se llenó de respuestas por parte de hinchas nacionales.